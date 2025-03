Campi Flegrei, De Luca “Sospendere rate mutui e oneri delle aziende”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho inviato questa mattina una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci sull’emergenza Campi Flegrei. Ritengo indispensabile prendere misure concrete per alleggerire la situazione in cui sono venute a trovarsi i cittadini e le aziende dell’area interessata dal bradisismo. Famiglie e operatori economici stanno subendo danni rilevanti e credo sia doveroso per il Governo nazionale prendere decisioni (per i mutui e gli oneri contributivi delle aziende) che consentano di affrontare le criticità”. Lo rende noto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

