Campi Flegrei, De Luca “Sbloccare i fondi da dare ai comuni”

NAPOLI (ITALPRESS) - "La cosa incredibile è che le uniche risorse per dare una mano ai Comuni per le strade e per i ponti sono le risorse del Fondo sviluppo e coesione, che sono dei fondi bloccati da un anno dal Governo nazionale. Ho mandato due giorni fa un'ennesima sollecitazione al Presidente del Consiglio per sottolineare l'urgenza di sbloccare questi fondi, altrimenti per interventi sulla viabilità e la messa in sicurezza non c'è un euro. Ci auguriamo che almeno di fronte a questi problemi il Governo si svegli". Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca. xc9/pc/gsl