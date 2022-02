NAPOLI (ITALPRESS) – La Regione Campania, partner del Programma Su.Pr.Eme. Italia – Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri – ha previsto l’istituzione del “Tavolo regionale di Contrasto al Caporalato” a cui, coerentemente con gli indirizzi normativi europei e nazionali, partecipano i referenti di tutte le istituzioni e degli organismi pubblici coinvolti nella gestione e nel contrasto al fenomeno.

Il Tavolo Regionale si è insediato il 13 dicembre scorso e proseguirà l’attività attraverso cinque incontri tematici che intendono rappresentare momenti di approfondimento comune.

Il primo degli incontri è programmato per domani, 23 febbraio dalle ore 10 alle ore 12 in modalità virtuale, e verterà sul tema “Conoscere i territori. Campania inclusiva: cosa dicono i dati? Analisi del territorio campano tra immigrazione e sfruttamento lavorativo. «E’ tempo – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza e Legalità, Mario Morcone – di aggredire con decisione il caporalato e lo sfruttamento lavorativo con un’azione incisiva attraverso una logica di collaborazione interistituzionale e di raccordo con il livello nazionale. L’incontro di domani è finalizzato a ricostruire uno spaccato della situazione sui territori»

(ITALPRESS).

