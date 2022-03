NAPOLI (ITALPRESS) – “Sarà probabile l’introduzione anche della quarta dose. Veniamo da due anni di calvario Covid, siamo tutti quanti stremati, abbiamo voglia di riprendere la vita normale. Però dobbiamo sapere una cosa: se vogliamo riprendere la vita normale, e riprenderla per sempre, dobbiamo essere prudenti. Altrimenti noi ci illudiamo di ritornare alla vita normale per due mesi, dopo di che si riaccende il contagio e ricominciamo da capo le chiusure. Questa cosa vorrei che entrasse nella testa di tutti quanti”. Così il Presidente della Campania Vincenzo De Luca che parla al porto di Pozzuoli a margine della presentazione della nave “Leonardo Da Vinci”, costruita per l’installazione dei sistemi sottomarini Prysmian. “Al di là delle vaccinazioni che devono continuare – prosegue il governatore – la quarta dose deve essere introdotta per quelli come me che l’hanno fatta (la precedente somministrazione ndr) già quattro mesi fa e già cominciano ad avere qualche problema. In generale – prosegue De Luca – l’uso della mascherina deve essere generalizzato. Prendiamo il caso delle scuole: nelle scuole gli studenti hanno la mascherina ma poi quando entrano e quando escono ci sono assembramenti di centinaia di ragazzi. I ragazzi tornano a casa, tornano in famiglia e cominciano a ricontagiare le persone anziane. Almeno sui luoghi di assembramento portiamo la mascherina, al di là di quello che decide il Governo. A parte che in Campania è rimasto l’obbligo, lo ricordo sempre. Un pò di senso di responsabilità: capisco che può essere un piccolo fastidio ma meglio questo piccolo fastidio che rialimentare il contagio Covid” chiosa De Luca.

