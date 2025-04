Campania, De Luca “Non è merce di scambio per risolvere i problemi dei partiti”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Per quello che mi riguarda dovremo avere al governo della Campania non molluschi, ma qualcuno che sia in grado di governare. La Campania non è un comune di duemila abitanti, è la sfida amministrativa di governo più difficile d’Italia e non è merce di scambio per risolvere problemi interni a questo o a quel partito o per trovare un lavoro a qualche disoccupato: questo non avverrà in Campania”. Così l’attuale presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che a Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 del Ravello Festival, dice la sua in vista delle elezioni regionali.

Il programma messo in campo dalla giunta in carica “dovrà essere completato e dovremo avere al Governo persone in grado di governare e di non far perdere a Napoli e alla Campania la dignità che abbiamo conquistato con anni di sacrificio e di lavoro”. “Questa dignità non l’avevamo qualche anno fa, ci ridevano in faccia” afferma il governatore in carica che poi sorride e a chi gli chiede il nome ideale da candidare per la corsa a Palazzo Santa Lucia, risponde in maniera secca: “De Luca”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).