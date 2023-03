NAPOLI (ITALPRESS) – “A Salerno abbiamo le Fonderie Pisano che a mio parere devono essere chiuse perchè inquinano e non fanno nulla per evitare l’inquinamento, tanto per essere chiari. Ma quando prendi una decisione del genere dall’altra parte hai un centinaio di lavoratori che perdono il lavoro, il punto di equilibrio fra queste esigenze che sono ugualmente vitali chi lo trova?” Così il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Salerno.

– foto: xc9/Italpress

(ITALPRESS).