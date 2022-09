NAPOLI (ITALPRESS) – La Regione Campania ha recuperato risorse pari a 50 milioni di euro per sostenere le imprese agricole campane i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del Bando 4.1.1. del PSR Campania 2014/2020. A breve sarà pubblicato l’avviso rivolto a tali imprese, per la conferma delle condizioni giuridiche e di fatto che hanno consentito l’ammissibilità al bando e della volontà a realizzare l’investimento. “Abbiamo deciso di impegnare 50 milioni di euro con fondi extra PSR della nuova programmazione unitaria – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – per sostenere gli investimenti delle imprese che non avevano poi trovato copertura finanziaria per completare il progetto. E’ una scelta importante per garantire tanti imprenditori”.(ITALPRESS).

photo credits: www.agenziafotogramma.it