Camion in fiamme sull’autostrada A1, le operazioni di spegnimento

ROMA (ITALPRESS) - Alle ore 17:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord, in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del km 525, in corrispondenza del quale il traffico è rimasto bloccato in entrambe le carreggiate. col3/mca1 (Fonte video: Vigili del Fuoco)