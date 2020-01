CAMILLA MANCINI SECONDA A KATOWICE

Camilla Mancini conclude al secondo posto la gara di Katowice del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile.

La 25enne azzurra si ferma solo in finale al cospetto dell’olimpionica russa Inna Deriglazova, capace di fermare sul 15-11 l’avanzata dell’azzurra che però può dirsi soddisfatta per aver conquistato il suo secondo podio in Coppa del Mondo, migliorando il primo che arrivò proprio sulle stesse pedane dove il 12 gennaio 2018 salì sul terzo gradino.

Camilla Mancini era giunta in finale grazie ad un’eccezionale percorso di gara che l’aveva vista superare in semifinale la francese Ysaora Thibus col netto punteggio di 15-8. Il successo contor la transalpina aveva dato seguto alla vittoria giunta ai quarti contro la sudcoreana Chae Song Oh per 15-6.

In precedenza, la fiorettista frascatana, che aveva conquistato il main draw dopo la giornata di qualificazione, aveva esordito nel main draw con il successo per 15-10 sulla statunitense Jacqueline Dubrovich. Successivamente aveva sconfitto 15-4 la sudcoreana Joo Yeongji e poi agli ottavi la statunitense Sylvie Binder col punteggio di 15-9.

Rimangono invece ai piedi del podio Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Martina Batini. Le tre azzurre sono state infatti sconfitte ai quarti di finale. Arianna Errigo è stata superata 15-13 dalla statunitense Lee Kiefer, Elisa Di Francisca ha subìto il 15-10 dalla francese Ysaora Thibus mentre Martina Batini è stata fermata sul 15-10 dalla russa Inna Deriglazova.

Stop nel turno delle 32 per Erica Cipressa, sconfitta 15-14 dalla russa Anastasiia Ivanova che nel tabellone delle 64 aveva interrotto il percorso dell’altra veneta, Martina Favaretto per 15-9.

Si erano fermate nel primo assalto di giornata, oltre a Martina Favaretto, anche Alice Volpi, perché sconfitta 15-11 dalla sudcoreana Joo Yeongji, Valentina De Costanzo, superata 15-10 dalla statunitense Sylvie Binder, Martina Sinigalia, battuta 15-13 dall’ungherese Flora Pasztor e Francesca Palumbo, stoppata sul 11-7 dalla cinese Fu Yiting.

Erano uscite di scena invece ieri Chiara Cini, sconfitta 15-12 dalla colombiana Van Erven Garcia, ed Elisabetta Bianchin eliminata col punteggio di 15-10 dalla romena Calugareanu..

Domani è in programma la gara a squadre che vedrà l’Italia in pedana col quartetto composto da Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo. Alle azzurre mancano pochi punti per raggiungere la matematica certezza della qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo2020. L’obiettivo prefissato è quello di conquistarli sin dalla gara in terra polacca.