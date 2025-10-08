“Camera del futuro”. Barcellona “Miglioreremo efficienza servizi”

PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo le prime Pubbliche amministrazioni nell'introduzione dell'Intelligenza artificiale nello svolgimento di prodotti e processi, quindi miglioreremo l'efficacia e l'efficienza dei nostri servizi, tutto a vantaggio delle imprese": lo ha detto Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, in occasione della presentazione di “Camera del futuro”, progetto pluriennale di trasformazione digitale della CCIAA di Palermo ed Enna. fsc/mca2/gtr