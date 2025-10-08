“Camera del futuro”, Albanese “Burocrazia zero per le nostre imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - Con il progetto di trasformazione digitale “Camera del futuro” della CCIAA di Palermo ed Enna "significa essere nel futuro, perchè eviteremo le code agli sportelli, ci si potrà prenotare 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e soprattutto lanceremo il progetto definito di digitalizzazione di tutti i servizi camerali". Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Alessandro Albanese. "Tutto questo si traduce in 'burocrazia zero' per le nostre imprese", ha aggiunto durante la presentazione del progetto a Palermo. fsc/mca2/gtr