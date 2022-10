MILANO (ITALPRESS) – Cambiano i vertici della filiale italiana di Honda Motor Europe. Dopo quasi 3 anni Yusuke Kondo lascia la guida dell’azienda a Hiroaki Yamada.

In Honda dal 2005, Hiroaki Yamada ha ricoperto numerosi incarichi in Giappone presso Honda Motor Co. Ltd, occupandosi prevalentemente del business auto nell’area delle vendite e della pianificazione di prodotto. Dopo diversi incarichi operativi all’interno del Gruppo Honda, dal 2014 al 2015 ha ricoperto in Nord America il ruolo di Assistant Manager della Divisione Vendite Auto, dal 2015 al 2018 è stato Assistant to President per il Brand Acura in Nord America. Dal 2020, per il suo più recente incarico, è stato Vicepresidente di Honda Motor Europe Polonia.

Prosegue pertanto la sua esperienza in Europa e in particolare in Italia, dove ha annunciato che si impegnerà al massimo, con la collaborazione di tutta l’organizzazione, per espandere il business di tutte le linee di prodotto e per incrementare i risultati di mercato contribuendo alla gioia e soddisfazione dei Clienti.

Nel suo discorso di insediamento, tenuto alla presenza di tutti i dipendenti, Hiroaki Yamada ha manifestato la sua grande soddisfazione per questo nuovo incarico ricco di sfide importanti e obiettivi ambiziosi.

Il presidente uscente, Yusuke Kondo, rientra in Giappone per ricoprire un prestigioso incarico presso Honda Motor Co. Ltd.

– foto ufficio stampa Honda Motor Europe Italia –

(ITALPRESS).