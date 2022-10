Cambiare caldaia: perché conviene

I recenti aumenti sui costi dell’energia e gli ulteriori futuri aumenti che ci vengono prospettati nel breve periodo rendono decisamente conveniente pensare a rinnovare la propria caldaia. Cambiare caldaia può convenire sia per dotarsi di un impianto più efficiente in termini di consumi energetici sia per approfittare degli sgravi fiscali previsti dall’Ecobonus. Oltretutto, scegliere di acquistare una caldaia di nuova generazione permette di usufruire di molteplici vantaggi che vanno ad alleggerire le spese in bolletta e consentono di beneficiare di un riscaldamento degli ambienti di casa e dell’acqua per uso domestico più efficiente.

Differenza tra una caldaia a condensazione e una caldaia a camera aperta

Nella scelta dell’acquisto di una nuova caldaia è innanzitutto importante distinguere la tipologia di processo di produzione della fiamma che, mentre in passato prediligeva la caldaia a camera aperta, oggi è orientata maggiormente sulle caldaie a condensazione. Vediamo subito di comprenderne la differenza.

Nelle caldaie a camera aperta l’aria che serve per bruciare il gas viene prelevata dall’ambiente di installazione della caldaia e qualora si verifichino delle anomalie, il monossido di carbonio presente nei fumi può riversarsi in parte o del tutto nell’ambiente di installazione.

Le caldaie di nuova generazione a condensazione presentano invece una camera stagna e, attraverso un meccanismo di ventilazione integrato nella caldaia stessa, l’aria non attraversa l’ambiente di installazione ma viene convogliata direttamente nella camera di combustione grazie a un condotto che collega la caldaia con l’ambiente esterno. In tal modo è praticamente impossibile che il monossido di carbonio presente nei fumi della caldaia si riversi nell’ambiente di installazione, garantendo così la sicurezza degli ambienti e delle persone che vi abitano.

La caldaia a condensazione permette di sfruttare il calore due volte: in una prima fase, infatti, la fiamma aumenta la temperatura dell’acqua che circola nell’impianto; mentre in una seconda fase, grazie alla presenza di materiali resistenti alla corrosione, il vapore viene fatto condensare prima del suo ingresso nella camera di combustione e gran parte del suo calore viene riutilizzato per preriscaldare l’acqua di ritorno da radiatori e termosifoni.

Pur presentando dei costi maggiori per l’acquisto, le caldaie a condensazione permettono di recuperare l’investimento iniziale dopo pochi anni in quanto l’efficienza termica che si ottiene si traduce immediatamente in risparmio sulle bollette.

Come installare una nuova caldaia

Cambiare caldaia non vuol dire solo acquistarla ma anche affidarsi a tecnici specializzati che ne effettuino una corretta installazione e manutenzione nel tempo. Oltretutto, la legge 37/08 obbliga l’utente a far installare, collaudare e manutenere la caldaia da un tecnico abilitato a cui viene addossata la responsabilità di esaminarne la combustione e misurarne il rendimento e la concentrazione di ossido di carbonio, tutti dati che dovranno essere registrati nel Rapporto di Efficienza Energetica.

Ma come installare correttamente una caldaia nuova?

Dopo aver scelto con il tecnico di fiducia il posizionamento della caldaia all’interno o all’esterno della propria abitazione e rendendosi edotti sulla differenza tra collocazione esterna o interna in termini di usura, efficienza dei consumi e manutenzione necessaria, è importante anche scegliere il tipo di scarico da abbinare alla caldaia tra scarico diretto a tetto, canna fumaria e scarico a parete. La tipologia di scarico più utilizzata è la canna fumaria che permette di far confluire i fumi in uscita dalle caldaie degli appartamenti.

È inoltre importante prevedere anche una via di uscita della condensa che, solitamente, è quella fognaria. Nell’offerta caldaia di Plenitude, l’installazione della caldaia è sempre compresa nel costo di acquisto della caldaia stessa e si potrà essere sicuri di un servizio altamente competente.

Ecobonus e incentivi fiscali

All’interno dell’Ecobonus 2019 approvato con il “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) esiste la possibilità, per coloro che effettuano interventi di efficientamento energetico, come ad esempio la sostituzione della caldaia, di usufruire di uno sconto immediato o di beneficiare della detrazione fiscale in dichiarazione.

Ciò significa che è possibile beneficiare dell’Ecobonus anche con uno sconto immediato in fattura in modo da permettere anche a coloro che non hanno la possibilità di anticipare tutte le spese nell’immediato di poter effettuare ugualmente degli interventi di riqualificazione energetica. Sarà quindi possibile cedere il credito d’imposta a soggetti come organismi associativi, società di servizi energetici, imprese artigiane e consorzi che offrono servizi integrati a livello energetico.

Le detrazioni previste dall’Ecobonus 2019 sono pari al 50% o al 65% del totale delle spese e, se associate ad interventi previsti dal Sismabonus possono arrivare all’85% del totale di importo speso. Le spese massime detraibili per l’acquisto di caldaie a condensazione arrivano a 30.000 €.

L’offerta di Plenitude

Plenitude propone un’interessante offerta per l’acquisto di una caldaia a condensazione che permette di usufruire della cessione del credito al 65% e di uno sconto progressivo sino a 300€.

L’offerta caldaia Plenitude permette di scegliere tra caldaie a condensazione a partire da 924,00 €, di avvalersi di uno sconto (contributo efficienza) valido fino al 21/12/2022 di 100€ su gamma EGEL310 e di 300€ su gamma EGEL510 e EGEL710, di poter avvantaggiarsi del termostato Smart che varia in base al modello di caldaia acquistato, tra Riello (RiCLOUD e Hi Comfort), Tado° e Cube RF e anche di beneficiare del costo gratuito di installazione della caldaia e/o di smaltimento della vecchia caldaia, perché compresi nel prezzo di acquisto del nuovo impianto.

Grazie all’offerta Plenitude e all’utilizzo di una caldaia a condensazione di nuova generazione, è possibile ridurre i consumi energetici fino al 30%, beneficiando della cessione del credito al 65% (Ecobonus) se si sostituisce la vecchia caldaia con una a maggiore efficienza energetica o della detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazioni) nel caso in cui si scelga di installare una nuova caldaia a condensazione classe A.

L’estensione di garanzia fino a 10 anni, i servizi di manutenzione, sopralluogo preliminare e altri accessori aggiuntivi opzionali vanno a completare l’offerta Plenitude dedicata alle famiglie.

Come smaltire correttamente la vecchia caldaia

Acquistare una caldaia con l’offerta Plenitude vuol dire garantirsi efficienza energetica e bassi consumi e la possibilità di cedere l’incombenza del ritiro e dello smaltimento della vecchia caldaia ai tecnici dell’azienda aumenta la convenienza della scelta. Si tratta infatti di materiali particolari che necessitano, in fase di smaltimento, di accorgimenti particolari. Plenitude se ne occuperà senza lasciare al cliente alcuna preoccupazione.

E allora, perché non pensare subito a quale caldaia scegliere?