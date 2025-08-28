Cambia l’orario della finale di Champions League, da questa edizione si giocherà alle 18

ROMA (ITALPRESS) – Dall’edizione 2025-2026 le finali di Champions League si giocheranno alle 18:00 e non più alle 21:00. Lo ha annunciato la Uefa. “La decisione è stata concepita per migliorare l’esperienza complessiva del giorno della partita per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni, offrendo al contempo diversi vantaggi tangibili – si legge nel comunicato -. Il nostro obiettivo è rendere il giorno della partita un’esperienza davvero piacevole per tutti coloro che desiderino partecipare attivamente, creando al contempo un’atmosfera accogliente che faciliti l’accesso di famiglie e bambini alla partita di calcio più importante della stagione”.

“Sebbene il calcio d’inizio alle 21:00 sia adatto per le partite infrasettimanali, un calcio d’inizio anticipato di sabato per la finale significa allo stesso tempo una conclusione anticipata, indipendentemente dai tempi supplementari o dai rigori, e offre ai tifosi l’opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, riflettendo sulla partita più sentita della stagione”, ha affermato il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin.

