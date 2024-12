FIRENZE (ITALPRESS) – Esplosione in una raffineria Eni, questa mattina attorno alle 10 a Calenzano, vicino a Firenze. A seguito della deflagrazione hanno perso la vita due persone, nove sono rimaste ferite, mentre 3 sono i dispersi. Interrotta la circolazione dei treni. L’uscita di Calenzano in A1 è chiusa nella due direzioni per incendio. Il boato è stato udito in diversi centri abitati nelle vicinanze. I Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino (su Facebook) invitano la cittadinanza a chiudere in via precauzionale le finestre e ridurre gli spostamenti, in attesa di indicazioni da parte degli organi preposti. L’area dell’incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso. Eni ha specificato che l’esplosione è avvenuta nella zona delle pensiline e non ha interessato i serbatoi. (ITALPRESS).

Foto: xb8