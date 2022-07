Calenda “Rischio che l’Italia scivoli in situazione difficile”

"Salvini non ha nulla da chiarire: è chiarissimo già da tempo che sia filo Putin, lo ha già dichiarato. Credo che non sia un caso che il governo sia stato fatto cadere da tre forze filo putiniane. Questa destra si configura come filo russa e antieuropea. Credo ci sia un rischio concreto che l'Italia scivoli in una situazione difficile". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda. xi2/tvi/gsl