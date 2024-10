ROMA (ITALPRESS) – “Finisce un pò come al solito, con il governo che ci dice che noi siamo con gli scafisti, addirittura contro l’Europa giusta, quella interdipendente. Il problema di questa discussione tenuta in questi toni è che possiamo andare avanti a rinfacciarci tante cose. In quest’Aula chiede responsabilità alle opposizioni, la mia domanda è: cosa succede se le opposizioni responsabili chiedono di condividere il piano strutturale di bilancio, di discuterne i principi? O quando le opposizioni chiedono di discutere la questione disastrosa dell’automotive che va risolta a livello europeo? Lei chiede molta responsabilità, ma la responsabilità non è un sentimento individuale a seconda della propria utilità, bisogna fare atti concreti o si cade in slogan da una parte e dall’altra”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso delle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni in Senato del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).