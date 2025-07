Calenda “Lontani dal campo largo. A Roma con la destra? Solo gossip”

ROMA (ITALPRESS) – “Io rivolgo un invito ai riformisti: venite in questa area liberale e popolare, aiutateci a rafforzarla, poi discuteremo con tutti ma da una posizione di forza, perchè altrimenti l’agenda sul lavoro la fa Landini, l’agenda sull’ambiente Bonelli, l’agenda sull’economia Fratoianni e quella sugli esteri Conte. Che dio ce ne scampi, stiamo lontani dal campo largo. Costruiamo quest’area invece di costruire la tenda che serve a Bettini”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato dal Corriere della Sera.

“Puntiamo – aggiunge – su più concorrenza, efficienza burocratica, Stato forte ma solo nei servizi essenziali con investimenti potenti sullo sviluppo industriale e rottamazione di questo green deal che è stata una iattura per tutta l’Europa. Mentre il mondo è in fiamme vi pare possibile che stiamo ancora discutendo di Bettini? Paghiamogli un biglietto di sola andata per la Thailandia e parliamo d’altro”.

Alla domanda se sarà il candidato sindaco di Roma del centrodestra risponde: “Non esiste. Sono all’opposizione del governo. Peraltro, nessuno nel centrodestra mi ha mai chiesto di fare il candidato sindaco e io ho già dato su quel fronte… E’ solo un gossip”.



