CATANZARO (ITALPRESS) – “Tutto il personale scolastico sarà inserito tra le categorie a rischio e da vaccinare subito”. Lo ha detto il presidente facente funzioni Nino Spirlì in una diretta facebook, sottolineando che la decisione è stata condivisa con con i rappresentanti sindacali del settore. “L’inizio della vaccinazione – ha ribadito – si è spostata di una settimana dopo aver ascoltato tutte le parti sociali. Probabilmente cominceremo da lunedì o mercoledì prossimo, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per tutta la durata della vaccinazione, presumibilmente due o tre settimane, garantendo la didattica a distanza. La Regione offrirà la propria collaborazione per mettere in sicurezza i luoghi frequentati dai ragazzi e completare la vaccinazione dei circa 59mila operatori nel più breve tempo possibile”. Spirlì, inoltre, ha aggiunto che dalla fine di questa settimana le somministrazioni interesseranno anche gli over 80, seguiti per l’appunto dal personale scolastico e delle forze dell’ordine. “Le persone con particolari patologie saranno direttamente assistiti e seguiti negli ospedali hub del territorio”, ha rassicurato Spirlì.

