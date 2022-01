CAGLIARI (ITALPRESS) – “Come ho già detto in altre occasioni, sono contrario alla chiusura delle scuole. Non è giusto privare i nostri ragazzi di momenti fondamentali per la loro vita. La mia proposta per garantire la ripresa con minori rischi possibili è che la Regione metta in sicurezza il sistema scolastico attivando uno screening di massa, gratuito e su base volontaria, per tutti gli studenti che dovranno ritornare a scuola dopo le vacanze natalizie, utilizzando i tamponi a disposizione del servizio sanitario pubblico”. Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, attraverso un post su Facebook si dice contrario a un nuovo stop per le scuole. “Sono dunque d’accordo con quanto sostenuto dal Coordinamento dei Presidenti dei consiglio di circolo e di Istituto proprio in queste ore: screening per tutti gli studenti e riapertura il 10 gennaio – prosegue il primo cittadino – Ovviamente, l’Amministrazione è totalmente a disposizione per affiancare Regione e istituzioni sanitarie nel lavoro organizzativo, utilizzando i giorni a disposizione fino alla fine della settimana”.

