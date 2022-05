NAPOLI (ITALPRESS) – Caffè Borbone partecipa a Venditalia, la fiera del vending, un canale sempre più strategico per l’azienda e che rappresenta una parte importante del fatturato. Non a caso, le miscele del vending che preservano le proprietà organolettiche fino al momento dell’erogazione, sono adatte anche all’uso domestico. Caffè Borbone arricchisce l’offerta del caffè porzionato e presenta a Venditalia le nuove capsule in alluminio declinate in tre diverse miscele, ispirate ad alcune delle città emblematiche del caffè: Venezia, Napoli, Palermo. I diversi blend di Arabica e Robusta esaltano la natura delle più pregiate varietà di caffè di origine selezionata e le abitudini di consumo legate al territorio, fortemente radicate alle esperienze storiche e culturali di un determinato luogo, e per questo differenti da nord a sud.

Ciao Venezia: la città che per prima ha accolto la cultura del caffè in Italia, è una miscela in prevalenza Arabica, generosa nei profumi e negli aromi, mentre Mia Napoli è l’omaggio a una città eclettica e creativa, dove ha preso forma un modo unico di intendere l’espresso.

Tostato scuro, con corpo e gusto netti, ma stemperati dalla sapiente aggiunta di Arabica. Magica Palermo: crocevia di popoli e culture, è una miscela dal carattere forte e deciso, con corpo, gusto e persistenza pronunciata, un sapiente incrocio di raffinati Robusta. Le nuove miscele sono disponibili in capsula in alluminio compatibile con macchine ad uso domestico Nespresso.

Sempre a Venditalia anche la capsula compostabile in biopolimero Don Carlo (Miscela Oro e Miscela Rossa) realizzata attraverso processi biologici che conferiscono al prodotto finale un’elevata biodegradabilità, il top in carta filtro inoltre un’estrazione naturale del caffè. Sempre in fiera presenti anche “Nuove Emozioni di Gusto” la gamma di bevande aromatizzate, disponibili nei sistemi “capsula” compatibili con le macchine: Nespresso, A Modo Mio e Dolce Gusto.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com