Cade dal muro del Pantheon, muore un turista giapponese di 70 anni

ROMA (ITALPRESS) – Un turista giapponese di 70 anni è morto ieri sera a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L’uomo, per cause in via di accertamento, è precipitato nel fossato da un’altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso all’esterno del Pantheon per soccorrerlo insieme al personale del 118, ma il turista è deceduto. Sul posto anche le forze dell’ordine e la polizia locale di Roma Capitale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).