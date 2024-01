Cadavere recuperato in un viadotto nel ragusano, le immagini

RAGUSA (ITALPRESS) - I Vigili del Fuoco hanno rinvenuto, all'interno di un'auto parcheggiata sul viadotto costanzo a Modica, il cadavere di un'uomo di circa 45 anni. Dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un suicidio. Il personale della polstato di Modica ha avviato le prime ricerche e poi ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per visionare fra i rovi sottostanti. Richiesto l'intervento dell'elicottero Vvf decollato da Catania per procedere al recupero della salma che e' stata riportata in superfice in aree transitabili. pc/gsl (Fonte video: Vigili del fuoco Ragusa)