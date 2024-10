VENEZIA (ITALPRESS) – Il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell’Università Cà Foscari di Venezia e il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e Matematica della Luleà University of Technology (Svezia) presenteranno pubblicamente la nuova Cattedra UNESCO Aid4GEA dedicata alle Tecnologie e Materiali per Applicazioni Verdi ed Energetiche con un evento dedicato martedì 15 ottobre dalle 9.30 nell’Auditorium Mainardi del Campus Scientifico dell’Università Cà Foscari Venezia.

La Cattedra, presieduta dalla professoressa Elisa Moretti dell’Università Cà Foscari di Venezia e co-presieduta dal professor Alberto Vomiero della Luleà University of Technology, si pone come obiettivo principale quello di rafforzare la consapevolezza sull’importanza dei materiali e delle tecnologie avanzate per lo sviluppo sostenibile, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Aid4GEA si inserisce in due obiettivi strategici del piano UNESCO per il periodo 2022-2029: garantire un’istruzione di qualità, equa e inclusiva, e promuovere società sostenibili e la protezione dell’ambiente.

Attraverso la cooperazione internazionale e la creazione di reti tra istituzioni accademiche e società scientifiche di rilevanza mondiale, Aid4GEA contribuirà allo sviluppo di competenze mirate alla sostenibilità, con particolare attenzione al riciclo, al riutilizzo e all’efficienza energetica.

La Cattedra presieduta da Moretti e Vomiero ha ricevuto, con le altre Cattedre UNESCO italiane, un Sigillo di merito da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca, attraverso il Decreto Ministeriale n. 495 del 06-03-2024. Il “Sigillo di merito” è una onorificenza ufficiale che il Ministro dell’Università e della Ricerca può rilasciare ai centri di ricerca considerati di eccellenza in determinati ambiti. Premia il ruolo svolto dalla Cattedra UNESCO nel promuovere il dialogo interculturale e internazionale, in attuazione dei valori promossi dall’UNESCO, e per il ruolo fondamentale ricoperto nel raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile prefissati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

– foto ufficio stampa Università Cà Foscari –

(ITALPRESS).