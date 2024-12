ROMA (ITALPRESS) – BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuove energie presenta la Sealion 7, il SUV ideale per i clienti europei. Con prestazioni sportive, un elegante design, tecnologie EV all’avanguardia, un abitacolo spazioso e ben rifinito, un’interfaccia di bordo più intelligente e una velocità di ricarica fino a 230 kW, il nuovo modello amplia notevolmente la capacità di BYD nel soddisfare le esigenze del mercato europeo. Sealion 7 è la settima auto 100% elettrica lanciata da BYD in Europa e il quarto modello della Serie Ocean, dopo la Dolphin, la Seal e la seal U. Con una lunghezza complessiva di 4.830 mm e un passo di 2.930 mm, un’autonomia WLTP fino a 502 km e prestazioni straordinarie (215 km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 km/h di soli 4,5 secondi), il nuovo SUV di casa BYD soddisfa perfettamente le esigenze dei clienti europei attenti alla tecnologia e alla ricerca di un’auto familiare sportiva e sostenibile.

“Abbiamo notato e accolto la richiesta di questo tipo di veicolo in Europa, quindi siamo lieti di presentare la Sealion 7 alla stampa italiana. Siamo certi che il suo design da SUV e le caratteristiche peculiari come la tecnologia delle batterie Blade, l’autonomia estesa e le generose prestazioni saranno molto apprezzate. La Sealion 7 è la dimostrazione di come BYD stia reagendo alla domanda e ai gusti dei clienti europei, ampliando la gamma di prodotti per garantire la migliore copertura possibile nei principali segmenti di mercato. Questo sarà un fattore determinante per continuare a crescere in Europa” ha dichiarato Stella Li, Executive Vice President di BYD.

Creata sotto la guida del Global Design Director Wolfgang Egger, Sealion 7 riprende il linguaggio stilistico della Serie Ocean, già apprezzato sulla berlina Seal, adattandolo allo stile di un SUV sportivo. Il risultato è un’auto dall’aspetto potente e atletico, ma anche dalle forme estremamente efficienti che contribuiscono a garantire un’autonomia estesa con la Blade Battery. Il frontale incorpora un motivo a “X”, già visto su altri modelli della Serie Ocean, ed è progettato per creare un senso di movimento che riflette le prestazioni dinamiche della vettura. Il tema dell’oceano è visibile nei fari a led integrati Dual U e nelle curve scolpite che ricordano il movimento delle onde.

Il profilo laterale deciso e il frontale spiovente sono controbilanciati dal tetto arrotondato e da un sottile spoiler posteriore a coda d’anatra. Nella superficie della fiancata, una scanalatura netta crea una doppia linea di cintura e conferisce una postura atletica nonostante le proporzioni da SUV. Il design audace e l’efficienza aerodinamica sono ulteriormente accentuati dalle maniglie a filo della carrozzeria che rientrano nelle portiere quando la vettura è in movimento. Nella parte posteriore, i passaruota scolpiti e muscolosi riflettono il potenziale prestazionale del SUV. La firma luminosa a tutta larghezza che attraversa il portellone posteriore rappresenta la più recente evoluzione delle luci di stop “a goccia” della Serie Ocean. La lunghezza complessiva della vettura è di 30 mm superiore a quella della BYD Seal, ma la differenza principale fra i due modelli si nota soprattutto nell’altezza, essendo la linea del tetto di Sealion 7 più alta di 160 mm.

