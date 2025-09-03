MILANO (ITALPRESS) – BYD annuncia l’avvio dell’iniziativa “CASI-NO Incentivi Statali”, un programma nato con l’obiettivo di semplificare ed accelerare il processo di sostituzione dei veicoli più inquinanti, favorendo la diffusione di auto a zero o basse emissioni.

L’iniziativa prevede, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5, il riconoscimento del bonus economico BYD che arriva fino a 10.000 euro sull’acquisto di un nuovo modello del brand leader, disponibile sia nelle versioni elettriche sia nell’innovativa tecnologia ibrida plug-in DM-i.

Con questo programma, BYD offre una risposta concreta a chi vuole passare a una mobilità più sostenibile, senza doversi scontrare con la complessità dei tradizionali incentivi pubblici nè con limitazioni legate al reddito o all’area di residenza. L’obiettivo è chiaro: semplificare la scelta di una nuova vettura e rendere l’accesso al bonus immediato e senza ostacoli.

Il sistema di incentivi BYD è trasparente, aperto a tutti e privo di burocrazia superflua: basta poco per ottenerlo, in modo semplice e rapido.

La rottamazione diventa così un’opportunità concreta di risparmio, senza prenotazioni obbligatorie, senza il rischio di fondi esauriti, senza esclusioni dovute a requisiti restrittivi e senza ulteriori processi approvativi da parte di enti terzi.

Per raggiungere l’intera popolazione, l’azienda ha messo in atto una campagna, audace e distintiva, in pieno stile BYD, già presente sulla stampa italiana e a breve in onda anche in TV.

L’iniziativa si rivolge sia a clienti privati che a imprese individuali che intendano sostituire la propria auto con un modello BYD. L’offerta è valida sino al 30 settembre recandosi presso tutti i concessionari della rete vendita BYD.

L’impegno di BYD a favore della transizione energetica si traduce dunque in un programma che non solo agevola l’acquisto di veicoli a basse emissioni, ma promuove una visione più ampia di mobilità sostenibile, basata su accessibilità, concretezza e riduzione dell’impatto ambientale.

foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).