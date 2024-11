MILANO (ITALPRESS) – BYD presenta Sealion 7, settima auto 100% elettrica lanciata in Europa e quarto modello della Serie Ocean. Con una lunghezza complessiva di 4.830 mm e un passo di 2.930 mm, un’autonomia WLTP fino a 502 km e prestazioni straordinarie (215 km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 km/h di soli 4,5 secondi). Sealion 7 si basa sull’architettura all’avanguardia BYD e-Platform 3.0. Progettata esclusivamente per i veicoli elettrici, la e-Platform 3.0 è dotata della rivoluzionaria batteria Blade di BYD già in dotazione a tutti i modelli commercializzati in Europa. La batteria Blade utilizza la tecnologia litio-ferro-fosfato per il catodo con livelli più elevati di sicurezza e durata rispetto alle convenzionali batterie agli ioni di litio, oltre a essere al 100% priva di cobalto. Grazie alla tecnologia Cell-to-Body la batteria è direttamente nella struttura del veicolo, con la copertura superiore del pacco batterie che funge anche da pavimento dell’abitacolo. Grazie a una serie di soluzioni altamente tecnologiche, come i magneti a doppia “V” e un tasso di riempimento incredibilmente elevato, pari al 92%, con avvolgimento a filo piatto, il motore posteriore del Sealion 7 può funzionare a velocità fino a 23.000 giri/min, facendone il motore elettrico più veloce al mondo in produzione di serie.

Questa tecnologia all’avanguardia, che consente a Sealion 7 di avere un’accelerazione scattante e un’elevata velocità massima pur utilizzando un cambio monomarcia. Il motore di Sealion 7 produce 230 kW di potenza massima e 380 Nm di coppia massima e svolge un ruolo fondamentale su entrambe le varianti di trazione. E’ il solo motore in dotazione alla versione Comfort a trazione posteriore del Sealion 7, che può accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 215 km/h.

Nelle versioni Design AWD ed Excellence AWD, al motore posteriore da 230 kW se ne aggiunge un altro da 160 kW sull’asse anteriore per garantire la trazione integrale e una potenza massima combinata di 390 kW e 690 Nm di coppia. Anche per queste varianti la velocità massima è di 215 km/h, ma lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena 4,5 secondi. Il nuovo Sealion 7 viene offerto con due livelli di batteria che, in abbinamento alle due opzioni di potenza e trazione, consentiranno ai clienti di scegliere tra accessibilità, prestazioni e autonomia. Tutte le versioni di Sealion 7 sono dotate di serie di un sistema di ricarica in corrente alternata trifase da 11 kW e di uno per la ricarica rapida in corrente continua. E’ facile sentirsi a proprio agio su Sealion 7. Il volante è regolabile in altezza e profondità e il sedile del conducente è regolabile elettricamente a otto vie e offre un supporto lombare regolabile a quattro vie. I sedili anteriori sono inoltre dotati di ventilazione e riscaldamento di serie. Nella parte posteriore, gli schienali e l’imbottitura sono stati ottimizzati, così come l’angolo di inclinazione dello schienale per ridurre al minimo l’affaticamento nei lunghi viaggi. La capacità del bagagliaio di Sealion 7 è di 520 litri con i sedili posteriori in posizione, mentre abbattendoli il volume sale a 1.789 litri. Il sistema di infotainment è dotato del più recente software BYD con un’interfaccia rinnovata in grado di mostrare una raffigurazione tridimensionale completa e interattiva dell’auto. Il Sealion 7 è ricco di tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida. Il sistema BYD DiPilot 10 integra una serie di sensori radar a onde e un sistema video multifunzionale per contribuire a fornire un’assistenza alla guida intelligente, come il Cruise Control adattivo e il Traffic Jam Assist, che funziona in modo più naturale. Le dotazioni di sicurezza nell’abitacolo comprendono 9 airbag, attacchi Isofix sui sedili posteriori esterni e sul sedile del passeggero anteriore. Rilevamento della presenza di bambini, cinture di sicurezza anteriori pretensionate e regolabili in altezza, cinture di sicurezza posteriori pretensionate, chiusura di sicurezza per bambini e sistema di chiamata di emergenza e-call.

Il Sealion 7 più accessibile, Comfort, è dotato di sedili anteriori riscaldati e ventilati, sedili posteriori riscaldati, accesso e avviamento senza chiave, climatizzatore bi-zona, touchscreen ruotabile BYD da 15,6 pollici, cruscotto digitale da 10,25 pollici, ricarica wireless per smartphone, due porte USB per i passeggeri anteriori e due posteriori, oltre alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che consente di alimentare piccoli elettrodomestici (fino a 3,3 kW) come un piccolo frigorifero, luci di cortesia o persino una macchina del caffè.

L’allestimento Design aggiunge i cerchi da 20 pollici (19 pollici su Comfort), mentre sulla versione Excellence aggiunge l’head-up display e i sedili in pelle Nappa al posto di quelli in pelle vegana. Quattro i colori esterni disponibili: Atlantis Grey, Indigo Grey, Polar White e Space Black; e due colori per gli interni: Black e Blue. BYD Sealion 7 arriverà nelle concessionarie nelle prossime settimane e sarà in vendita in alcuni Paesi europei con prezzi definiti dai singoli mercati. Le prime consegne ai clienti sono previste entro la fine dell’anno.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Byd-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]