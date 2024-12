ROMA (ITALPRESS) – “Nell’ultimo triennio, grazie anche a tutti i provvedimenti che sono stati messi in campo per l’edilizia – i redditi” della categoria dei geometri sono cresciuti “notevolmente: se guardiamo a 3 anni fa, è cresciuto del 44% in un solo anno, l’anno successivo si è aggiunto un 20% e quest’anno abbiamo avuto un ulteriore incremento dell’8,9% che vede in questo triennio l’aumento dei redditi della categoria dell’87%”. Lo ha detto Diego Buono, presidente di Cassa Geometri, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

“Sicuramente” il superbonus “è stata la spinta, il motore che ha fatto un pò ripartire l’edilizia: questo ci ha permesso di crescere tanto come redditi, ma anche come sostenibilità dell’ente, perchè logicamente sono cresciuti i contributi, specialmente oggi che siamo in un sistema di calcolo contributivo dove la pensione è calcolata sui versamenti effettivamente fatti anno dopo anno, che formano il montante che poi genererà una pensione” adeguata.

I provvedimenti che sono stati approvati “consistono in una crescita dell’aliquota contributiva: noi come Cassa già siamo al 18%, passeremo al 20% dal 2025 e al 22% nel 2027 – ha spiegato il presidente dell’ente di previdenza -. Puntiamo molto all’adeguamento della prestazione futura, anche retrocedendo 3 punti del contributo integrativo che serve per il sostentamento dell’ente, per le pensioni di invalidità, per tutte le prestazioni assistenziali e il welfare. Tre punti di integrativo equivalgono mediamente a 4,5 o 5 di soggettivo: in questo modo i nostri colleghi, versando il 22%, un domani si troveranno un cassetto previdenziale del 27% circa. Logicamente poi il calcolo della prestazione dipenderà anche dall’età in cui si va in pensione perchè si applicano i coefficienti di trasformazione in base all’età, ma comunque l’obiettivo della Cassa – che con questa riforma penso abbia raggiunto appieno – è quello di essere non solo sostenibili, ma di dare delle prestazioni adeguate”.

La formazione “per noi è fondamentale. Cassa Geometri è molto attenta anche allo scambio intergenerazionale e all’inserimento dei giovani nel mondo professionale, quindi con dei bandi che vanno ad incentivare il senior che è vicino alla pensione con dei contributi, purchè accolga con sè un giovane e lo faccia crescere nel tempo”.

Inoltre “finanziamo anche i colleghi che si aggregano tra di loro, all’interno della stessa professione o anche interprofessione” e “facciamo formazione ai giovani che vogliono fare questo mestiere, li aiutiamo nel momento in cui si iscrivono alla Cassa riducendo a un quarto la contribuzione per i primi due anni e a un mezzo per i successivi tre anni. Inoltre la Cassa interviene con un contributo figurativo fino al 100% di quello che avrebbero dovuto versare, con un’assicurazione professionale gratuita per il primo anno, poi diamo loro tutti gli strumenti digitali come PEC e firma digitale, prevediamo incentivi fino a 35 anni per la formazione, e insieme al Consiglio Nazionale, eroghiamo corsi di formazione altamente specialistici e di primaria importanza”.

