HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Con un nuovo look e un tennis aggressivo, Lorenzo Musetti fa il suo debutto nel 2025 con una vittoria. In tabellone come seconda testa di serie del “Bank of China Hong Kong Tennis Open”, Atp 250 sul duro da 766.290 dollari, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, l’azzurro approda ai quarti superando 6-4 6-3 il canadese Gabriel Diallo, numero 87 del mondo, nella sua prima uscita stagionale. “Mi sentivo molto bene in allenamento, avevo vibrazioni positive ieri nel doppio (perso in coppia con Lorenzo Sonego, ndr). Anche oggi in campo le sensazioni sono state molto buone. Non era facile come primo match della stagione, sono contento di come ho giocato”. E sui capelli corti confessa: “Era da molto che pensavo al cambio di look. L’anno scorso portavo i capelli molto lunghi, ci mettevo tantissimo ad asciugarli. Con la mia fidanzata abbiamo deciso questo cambiamento. Anno nuovo, look nuovo. E speriamo che la stagione che viene sia migliore di quella scorsa”. Ai quarti Musetti affronterà per la quinta volta lo spagnolo Jaume Munar (numero 62 Atp) che ha sconfitto 6-3 7-5 il portoghese Nuno Borges, quinto favorito del seeding, e che vinto tutti i tre confronti diretti sulla terra battuta. Musetti l’ha battuto solo a Wimbledon, sull’erba, al secondo turno nel 2023.

