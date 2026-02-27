Bucci svela la caravella in filigrana premio della serata delle Cover di Sanremo

GENOVA (ITALPRESS) – Una caravella pronta a salpare con la croce di San Giorgio sulle vele spiegate: è il Premio che il presidente della Regione Liguria Marco Bucci conferirà questa sera sul palco del Festival di Sanremo al vincitore della serata delle Cover. L’opera, svelata per la prima volta oggi dal governatore nella sala stampa dell’Ariston, è realizzata interamente in filigrana di Campo Ligure e intende celebrare le radici liguri, perché è un tributo internazionale al mare e ai suoi protagonisti. Presenti alla conferenza stampa gli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola, e il sindaco di Campo Ligure Giovanni Oliveri.

“Sanremo è la Liguria – ha affermato il presidente Bucci – È questa la casa del Festival. La sua identità più autentica. Anche al mio secondo mandato provo una forte emozione nel partecipare a questa conferenza e, ancora di più, nel consegnare il premio della serata cover. Seguo il Festival da sempre e come presidente della Regione Liguria ribadisco che per noi non è solo una manifestazione canora, ma un ambasciatore straordinario del territorio, della nostra cultura e del nostro spirito, nel solco della grande tradizione di cantautorato ligure. E quando parliamo di cantautori, anche in questa edizione c’è un ligure in gara. Quest’anno i fiori, altro simbolo della nostra terra, sono rappresentati anche dal ranuncolo ‘Giannina’ a sostegno dell’ospedale Gaslini. Questa sera doneremo al vincitore un premio in filigrana di Campo Ligure: una caravella con la croce di San Giorgio sulle vele a rappresentare l’antica Repubblica, ma soprattutto come immagine del nostro carattere, da sempre capace di guardare oltre l’orizzonte verso nuove opportunità. A tutti gli artisti rivolgo il mio in bocca al lupo: che questa serata sia una grande festa di musica, passione ed emozione per il pubblico e per tutta Italia”.

La caravella raffigurata è interamente realizzata a mano e porta sulla vela la croce di San Giorgio, segno identitario di Genova e della Liguria. La filigrana è una delle espressioni più raffinate dell’oreficeria artistica: sottilissimi fili d’oro o d’argento vengono intrecciati e saldati a mano per creare trame leggere e preziose. Nata oltre 4mila anni fa nel Mediterraneo orientale, è diventata nei secoli simbolo di maestria e identità culturale. In Italia trova un centro d’eccellenza a Campo Ligure, dove la tradizione è ancora viva e custodita dal Museo della Filigrana. È proprio questa eredità di tecnica, pazienza e bellezza che celebra il premio realizzato da un laboratorio specializzato in gioielli artigianali in filigrana d’argento. Il presidente Bucci è salito sul palco della Sala Stampa con il ranuncolo “Giannina” all’occhiello del bavero della giacca: è il fiore dell’ospedale Gaslini che Bucci indosserà insieme a tutti gli assessori presenti anche nella serata della kermesse, sostenendo l’eccellenza delle cure pediatriche dell’istituto genovese. In occasione del Festival di Sanremo sono disponibili al ‘Gaslini Corner’ a offerta libera oltre 3mila ranuncoli Pon Pon “Giannina” a sostegno del Nuovo Gaslini. Il fiore, unico nel suo genere, ibridato appositamente per i bambini del Gaslini, era stato presentato a Euroflora 2025.

