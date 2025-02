GENOVA (ITALPRESS) – “La Liguria immersa in un mare di musica”: è questo il titolo del premio che il presidente della Regione Liguria Marco Bucci consegnerà al vincitore della serata dedicata alle cover della 75° edizione del Festival di Sanremo, in programma venerdì 14 febbraio al teatro Ariston della città dei fiori. Si tratta di un vetro artistico dipinto a mano che rappresenta un vinile 33 giri, nella cui parte superiore è raffigurato il profilo della Liguria immerso nel mare, mentre in quella inferiore alcune onde si trasformano in pentagrammi. Si tratta di spartiti musicali che riportano le prime note di tre canzoni che hanno avuto grande successo e sono rimaste nella memoria collettiva: ‘Terra promessà di Eros Ramazzotti del 1984, ‘Il mare calmo della serà di Andrea Bocelli del 1994 e ‘Soldi di Mahmood’ del 2019.

“In questo modo si celebra una terra, la Liguria, che da sempre ispira gli artisti e che ha dato i natali a tantissimi cantautori di straordinario successo, veri e propri poeti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della canzone – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Un’opera che celebra il legame profondo tra la musica, il territorio ligure e la sua gente, sottolineando quanto il linguaggio musicale sia universale, in grado di abbracciare tradizione e innovazione. Un omaggio non solo agli artisti che sapranno regalare magia sul palco dell’Ariston, ma anche alla terra che ospita il festival e alla maestria dei suoi artigiani, riconosciuta dal marchio di eccellenza della Regione Artigiani in Liguria”.

Il premio è stato realizzato da un artista riconosciuto dal marchio di eccellenza della Regione “Artigiani in Liguria” grazie alla collaborazione con le Camere di Commercio, CNA e Confartigianato.

