ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Renault rende noto che Bruno Laforge, ora Chief Human Resources Officer di Capgemini, entrerà nel Gruppo come Chief Human Resources Officer dal 1° aprile 2025. Succederà a François Roger e sarà membro del Leadership Team, riportando a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Bruno Laforge, 56 anni, ha trascorso la maggior parte della sua carriera nelle Risorse Umane, in vari settori focalizzati sulla tecnologia (aziende di servizi digitali, farmaceutica, petrolio e gas, automotive). Negli anni trascorsi in settori in piena transizione e all’avanguardia tecnologica, Bruno si è adoperato per sviluppare i talenti e le organizzazioni, diventando un esperto della trasformazione delle competenze e delle aziende.

“Vorrei innanzitutto ringraziare François per l’impegno dimostrato fin dal suo arrivo nel Gruppo, nel 2018. Ora non vedo l’ora di iniziare a lavorare in stretta collaborazione con Bruno, che avrà il compito di proseguire ed accelerare la trasformazione mondiale della nostra azienda all’interno dei profondi cambiamenti che il settore sta attraversando. La sua grande esperienza nella gestione dei talenti e il suo percorso internazionale saranno per noi una risorsa fondamentale per fare del Gruppo Renault una ‘great company'” dice Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).