Brugnaro “Rigenerazione di qualità per l’Hotel Des Bains del lido”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Ho accolto con grande soddisfazione la notizia, comunicatami personalmente da Manfredi Catella, del perfezionamento dell’acquisto della posizione bancaria relativa all’Hotel Des Bains, uno degli alberghi più iconici di tutta la città. Un altro passo in avanti per il recupero della struttura è stato fatto. Per questo, come Sindaco, confermo la massima disponibilità ad attivarci per valutare le migliori soluzioni per rilanciare il Des Bains attraverso un processo di rigenerazione urbana di qualità, nell’interesse della comunità e dell’economia locale” ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro sull’Hotel Des Bains del Lido di Venezia.

“Si tratta – ha ricordato il primo cittadino- di un’azione che si inserisce in una visione più ampia di rilancio dell’isola, su cui stiamo lavorando con determinazione dal 2015: dalla risoluzione del “buco del Lido” alla rinascita dell’ex Ospedale al Mare con il nuovo polo tecnologico e sanitario, dal completamento degli interventi legati alla Biennale fino alla valorizzazione del Palazzo del Casinò, senza dimenticare gli investimenti sui servizi di mobilità pubblica, completamente elettrica, le manutenzioni diffuse e il rilancio del Bluemoon. Investimenti pubblici che hanno attratto anche altri investitori privati. Lavoriamo uniti per restituire al Lido il ruolo internazionale che merita”.

