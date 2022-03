VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e leader di Coraggio Italia è stato colto da un malore la sera del 24 marzo e ricoverato all’ospedale di Padova. Il primo cittadino si trovava a una cena con amici, a Borgoricco (Padova). E’ stato ricoverato al pronto soccorso del policlinico di Padova, in osservazione.

“Il paziente è giunto in Pronto Soccorso alle ore 23.02, in codice rosso – scrive l’azienda Ospedale-Università di Padova nel bollettino medico -. All’arrivo risultava cosciente, seppur provato da un evento acuto. Dopo approfondimenti presso le strutture d’urgenza, una volta stabilizzatesi le condizioni cliniche, il dott. Brugnaro è stato trasferito poco prima delle 4 del mattino presso il reparto di Terapia Intensiva, per motivi prudenziali. Sono in corso una serie di accertamenti ed esami per appurare la natura del malore”.

(ITALPRESS).

