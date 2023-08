VENEZIA (ITALPRESS) – Sopralluogo del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nel cantiere del bypass Gazzera/Castellana dove la nuova viabilità sta prendendo forma dando vita ad un collegamento alternativo dalla Gazzera a Mestre, che ridurrà le code che nelle ore di punta trasformano spesso questa zona in un ingorgo urbano. La nuova viabilità collegata andrà a risolvere il problema del rischio isolamento per quanti vivono tra i due passaggi a livello della Gazzera e le stradine limitrofe. “Il cantiere tra Cipressina e il centro della Gazzera sta per dar vita a questa nuova viabilità che collegherà la stazione di via Olimpia a quella della Gazzera”, ha commentato il sindaco. “Si tratta di un raccordo che garantirà più sicurezza sia a chi si sposta in auto, sia a chi si muove in bicicletta. Un intervento molto importante che prima dell’estate del prossimo anno contiamo di portare a conclusione consegnando l’opera alla città”.

I lavori consentiranno di completare i rami di collegamento alla viabilità esistente e alla strada di emergenza a servizio della tangenziale. Verrà inoltre adeguata la larghezza della carreggiata del sottopasso stradale in corrispondenza dell’attraversamento della tangenziale di Mestre e si procederà alla realizzazione dell’asse principale che raccorda la viabilità di accesso alla nuova fermata ferroviaria Olimpia. I lavori porteranno anche alla realizzazione di un nuovo ponte sul canale Marzenego, previa demolizione dell’esistente che presenta una larghezza carrabile non sufficiente, attualmente a senso unico, gestita con impianto semaforico. Vi sarà inoltre il collegamento dei percorsi ciclopedonali tra via Brendole, via Castellana e la stazione Olimpia. I lavori porteranno anche alla realizzazione di una fascia verde di separazione tra la nuova viabilità e il Rio Cimetto. L’investimento per la realizzazione delle opere è di oltre 10 milioni di euro e la conclusione dei lavori è prevista per fine primavera del 2024.

Il progetto si inserisce in un vasto programma di soppressione di passaggi a livello avviato su iniziativa della Regione del Veneto e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed ha come oggetto un intervento viabilistico di completamento del raccordo viario Brendole-Castellana, di cui all’Accordo di Programma con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed il Comune di Venezia, sottoscritto a dicembre 2019, con il quale la Regione Veneto ha affidato la realizzazione dell’intervento, in qualità di stazione appaltante, al Comune di Venezia. Nello specifico, l’opera pubblica in argomento rappresenta un necessario completamento funzionale delle fermate ferroviarie di “Gazzera” e “Olimpia”, rispettivamente lungo la linea ferroviaria Venezia-Treviso e Venezia-Trieste, già programmate sin dai primi anni 2000 nei piani urbanistici comunali, ma mai realizzati. Una importante collaborazione tra Enti, al fine di dare risposte celeri alle esigenze dei cittadini.

