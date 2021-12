VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è intervenuto questa mattina all’inaugurazione di una nuova area commerciale, in via Caravaggio a Mestre. Presente anche l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso.

“Sono qui per omaggiare un grande imprenditore che è riuscito a realizzare il suo sogno dopo una vita di lavoro” ha detto il primo cittadino, che nell’occasione ha rivolto un messaggio ai giovani: “Il lavoro è importante per poter guadagnare i propri soldi ed essere liberi. Scegliete con la vostra testa, credete nell’economia, nelle vostre forze: i soldi che guadagnerete con il vostro lavoro saranno meritati e avranno un grande valore”.

(ITALPRESS).