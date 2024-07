Brugnaro “Ho coscienza pulitissima e lo dimostrerò”

VENEZIA (ITALPRESS) - "C'è un'inchiesta in corso, da parte mia so di avere la coscienza pulitissima" e "lo dimostrerò nelle sedi opportune. Per una persona onesta, questo è un colpo che non auguro a nessuno". Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, durante il Consiglio comunale. "Per quanto mi riguarda, le questioni sono sempre le stesse: la proprietà di Pili, la gestione del trust, palazzo Papadopoulos che abbiamo deciso di vendere" e "quei soldi li abbiamo utilizzati per il bilancio del Comune", ha sottolineato. "Sull'amministrazione vedremo a settembre: l'assessore Borato si è ritirato e io terrò le deleghe per me. Per quanto riguarda le partecipate, aspettiamo di sentire le altre persone coinvolte, stiamo facendo tutti i passaggi amministrativi perché non venga bloccato nulla". xi2/tvi/ (Fonte video: Ufficio Comunicazione Città metropolitana di Venezia)