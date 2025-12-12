Brugnaro al taglio del nastro del nuovo impianto sportivo Villaggio Laguna

VENEZIA (ITALPRESS) – È stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo impianto sportivo Villaggio Laguna, in via Sabbadino 12 a Campalto, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e del vicesindaco, nonché assessore allo Sport, Andrea Tomaello. Con loro presenti anche diversi consiglieri comunali e di Municipalità insieme al presidente dell’ASD San Benedetto Campalto Michele Tramarin e altri rappresentanti di associazioni del territorio.

Un investimento di 600 mila euro che rende il campo pienamente fruibile anche in caso di maltempo, offrendo alle società sportive e agli utenti un impianto moderno e funzionale. “Dopo il recente intervento al campo Bacci – ha dichiarato il primo cittadino – compiamo un altro passo avanti verso uno sport sempre più accessibile, inclusivo e di qualità. Un investimento concreto nel benessere dei nostri giovani: vogliamo uno sport veneziano sempre più attrattivo, accessibile e centrale nella crescita dei ragazzi. Lo sport è salute, educazione e, soprattutto, comunità”.

Il nuovo impianto è ora omologato per competizioni nazionali fino alla Prima Categoria e potrà accogliere quotidianamente molti giovani, offrendo loro uno spazio sicuro e ben attrezzato in cui praticare sport e crescere insieme. Il progetto ha trasformato il terreno naturale in un manto in erba sintetica di ultima generazione. Oltre a questa trasformazione, sono stati realizzati un nuovo impianto di irrigazione, un sistema di drenaggio adatto a forti piogge e un bacino naturale per la raccolta delle acque piovane. Dello stesso tono anche l’intervento del vicesindaco Tomaello: “Non è il primo campo in erba sintetica che realizziamo, né sarà l’ultimo: a breve partiranno i lavori anche a Zelarino, Sacca Fisola e al Lido. Questi interventi non migliorano solo lo sport, ma la qualità della vita delle nostre comunità, trasformando gli impianti in veri punti di riferimento sociali oltre che sportivi”.

“Oggi riconsegniamo alla città un campo da calcio completamente rinnovato – ha commentato l’assessore Zaccariotto – un intervento atteso che permette finalmente alle società sportive e ai tanti giovani che frequentano questo impianto di disporre di una struttura moderna e all’altezza delle loro necessità. Con un investimento complessivo di 600.000 euro abbiamo realizzato un’opera che rappresenta un significativo miglioramento dell’offerta sportiva locale e che contribuisce a valorizzare uno spazio molto importante per la vita del quartiere. Questo intervento non è solo un aggiornamento tecnico, ma un investimento sul futuro: sulla crescita dei giovani, sulla socialità e sulla possibilità di praticare sport in un contesto adeguato e ben mantenuto”.

L’intervento, parte di una più ampia ristrutturazione del Villaggio Laguna, quartiere residenziale ad alta densità di Campalto, ha incluso la riqualificazione di tutti i percorsi pedonali a servizio delle abitazioni. Sono inoltre previsti progetti e iniziative per promuovere la coesione sociale, realizzati in collaborazione con associazioni di volontariato.

