Brucia villetta nel Milanese, in salvo famiglia con bimbo di 7 mesi

Brucia villetta nel Milanese, in salvo famiglia con bimbo di 7 mesi

Un incendio, la notte scorsa, ha distrutto il tetto e il primo piano di una villetta a due piani in via Rosselli 16, a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del fuoco, che sono al lavoro dalle 2. Il rogo è stato spento. Soccorse 5 persone, tra cui un bambino di 7 mesi. vbo/gsl