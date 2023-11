ROMA (ITALPRESS) – Sciabolatori di bronzo. Si chiude con il terzo posto della squadra maschile il lungo weekend della prova di Coppa del Mondo di sciabola andato in scena ad Algeri. Il quartetto del ct Nicola Zanotti, composto da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo, ha conquistato il terzo gradino che vale punti preziosissimi per la qualifica olimpica per Parigi2024; mentre ha chiuso all’ottavo posto la squadra italiana femminile.

La giornata degli sciabolatori, determinati a riscattare il podio mancato nel Mondiale di Milano, è iniziata nel tabellone degli ottavi di finale con il successo contro la Georgia del numero 1 del mondo Sandro Bazadze per 45-31. La squadra azzurra ha poi avuto la meglio poi sulla Germania, dopo un match che ha visto gli azzurri sempre avanti, con il punteggio di 45-42. Vittoria molto pesante in ottica “pass” per Parigi. Lo stop per Enrico Berrè, Luca Curatoli, Michele Gallo e Luigi Samele è arrivato nella semifinale contro la Corea 45-37. Il quartetto del ct Zanotti, affiancato in panchina dal maestro Leonardo Caserta, si è poi prontamente ripreso sconfiggendo l’Ungheria del tre volte campione olimpico Aaron Szilagyi con un netto 45-33, salendo così sul terzo gradino del podio di Algeri, un bronzo a Squadre che bissa quello vinto ieri nella prova Individuale da Pietro Torre.

Si è fermata invece all’ottavo posto l’Italia nella sciabola femminile. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro hanno vinto il primo match di giornata contro la Polonia negli ottavi di finale con il punteggio di 45-43. Nei quarti è arrivato lo stop per le ragazze del ct Nicola Zanotti (con lui il maestro Andrea Aquili) che sono state sconfitte dall’Ucraina 45-36. Un ko, nello stesso assalto perso all’ultimo Mondiale di Milano, che ha influito anche sul morale delle azzurre, sconfitte poi nel tabellone dei piazzamenti da Bulgaria e Giappone, così da chiudere la prova in ottava posizione.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

