SINT-NIKLAAS (BELGIO) (ITALPRESS) – Splende di bronzo la gara di Martina Criscio che sale sul terzo gradino del podio nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Sint-Niklaas, in Belgio. Per la sciabolatrice foggiana delle Fiamme Oro è la sesta medaglia in carriera nel circuito iridato, che le mancava dal successo nel Grand Prix di Orleans della stagione scorsa, ma con di mezzo un altro bronzo individuale agli Europei di Plovdiv 2023. La prova di Criscio è iniziata con il successo, all’ultima stoccata, contro la cinese Wei per 15-14 nel tabellone da 64. Nei 32 l’azzurra ha superato l’ungherese Battai 15-11 prima di imporsi negli ottavi contro la transalpina Apithy-Brunet con il punteggio di 15-10. Nei quarti di finale la pugliese classe ’94 ha avuto la meglio, con una grande rimonta finale, sulla coreana Jeon 15-14 garantendosi così un posto sul podio. Lo stop è arrivato solo in semifinale contro la francese Balzer 15-12, decretando comunque la conquista del primo podio stagionale in Coppa del Mondo per Criscio, con un terzo posto prezioso e meritato. Ha chiuso 26^, invece, Rossella Gregorio che si è fermata solamente all’ultima stoccata sempre contro la transalpina – e numero 1 del mondo – Balzer, poi vincitrice della tappa belga davanti alla giapponese Emura (15-8). Così le altre italiane in pedana oggi: 37^ Chiara Mormile, 39^ Irene Vecchi, 43^ Eloisa Passaro, 54^ Manuela Spica, 55^ Alessia Di Carlo e 57^ Claudia Rotili. Domani la terza e ultima giornata, la più importante, della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Sint-Niklaas, dedicata alla prova a squadre, l’ultima valida per la qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia del ct Nicola Zanotti salirà in pedana con il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi.

