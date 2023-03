RAVENNA (ITALPRESS) – In un Pala De Andrè gremito e dal tifo caloroso è andata in scena a Ravenna anche la seconda tappa del campionato di Serie A1 Trofeo San Carlo Veggy Good, dopo la Serie B di ieri e la serie cadetta di questa mattina. La Brixia bissa l’ottima prestazione di Firenze non lasciando spazio alle avversarie. Angela Andreoli, Giorgia Villa, Martina Maggio, Asia e Alice D’Amato e Caterina Salerno totalizzano 166.250 punti relegando in seconda posizione la Ginnastica Civitavecchia con 157.850 punti e in terza la Ginnastica Heaven con 154.400 che ritroviamo anche nelle prime tre posizioni della classifica di campionato guidata dal club di Brescia con 330.400 punti. Gara avvincente anche sul fronte maschile dove la Virtus Pasqualetti mette il turbo conquistando 243.750 punti inarrivabili per la Ginnastica Pro Carate e la Giovanile Ancona, seconda e terza rispettivamente con 237.400 e 236.050. Stesse posizioni che ritroviamo anche nella classifica di campionato che vede in testa la società di Macerata con 483.250 punti. Il campionato di Serie A1-A2 e B di artistica maschile e femminile proseguirà ad Ancona il 5 e 6 maggio. Alle premiazioni hanno presenziato il il consigliere federale Franco Mantero, il presidente del Comitato Regionale FGI Emilia-Romagna Corrado Dones e il vice presidente della società organizzatrice Rino De Santis.

– foto ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

