MILANO (ITALPRESS) – Brera Holdings PLC, la società quotata al Nasdaq che vuole sviluppare su base internazionale il brand e l’esperienza del Brera FC, ha annunciato di aver firmato una lettera di intenti vincolante per l’acquisizione della squadra di calcio di prima divisione Fudbalski Klub Akademija Pandev (“Akademija Pandev”) in Macedonia del Nord, un paese che ha il diritto di partecipare alle tre principali competizioni Uefa. Si tratta – si legge in una nota – del primo tassello di attuazione della strategia internazionale di Brera Holdings con la prospettiva di esportare il brand della società neroverde nella massima divisione di diversi paesi europei. Attraverso l’acquisizione dell’Akademija Pandev e la ridenominazione di Brera l’obiettivo è di migliorare le prestazioni della squadra, per giungere ad ottenere i premi legati ai diritti di partecipazione alla Uefa. L’Akademija Pandev ha partecipato ai preliminari Uefa 2022/23 dimostrando le proprie potenzialità sulla scena internazionale.

Il noto calciatore ex dell’Inter Goran Pandev, fondatore e proprietario di Akademija Pandev, è un membro indipendente del consiglio di amministrazione di Brera Holdings. “Siamo particolarmente soddisfatti di poter consolidare la nostra collaborazione con Goran Pandev e con il club da lui fondato nel 2010 portando il marchio Brera FC in Macedonia”, ha dichiarato Alessandro Aleotti, Chief Strategy Officer di Brera Holdings e fondatore del Brera FC a Milano oltre vent’anni fa. L’acquisizione dell’Akademija Pandev da parte del Brera potrà inoltre facilitare lo scambio e il mercato dei trasferimenti di giocatori provenienti da altri club africani e sudamericani, altro cantiere sul quale Brera Holdings sarà presto attiva.

