Brenner vince la 14^ tappa della Vuelta, Mas guadagna su Roglic

IPA88074154 - September 3, 2026, AlmerÃ­A, Andalusia, Spain: Movistar cyclist Enric Mas on the podium at the Calar Alto Observatory, where the twelfth stage of the 2026 Vuelta a EspaÃ±a finished today, 3 September 2026, in Gergal, AlmerÃ­a (Andalusia, Spain). Andalusia welcomes the peloton of La Vuelta 26 with a gruelling mountain stage featuring the climbs to Velefique and Calar Alto, a route that could prove decisive for the raceâ€™s main favourites...3 SEPTEMBER 2026..Marian LeÃ³n / Europa Press..09/03/2026 (Credit Image: © Marian LeÃ³N/Contacto via ZUMA Press)

SIERRA DE LA PANDERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il tedesco Marco Brenner (Tudor) vince la 14esima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Jaen-Sierra de La Pandera di 154,5 chilometri con arrivo in salita. Secondo posto per il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius), in maglia a pois di leader della classifica scalatori, terzo lo spagnolo Cristian Rodriguez (XDS Astana). Due italiani nella top 10 di giornata: ottavo Filippo Zana (Soudal-Quick Step), nono Walter Calzoni (Pinarello-Q 36.5). Buona risposta da parte dello scalatore spagnolo Enric Mas (Movistar): il leader della corsa guadagna circa 25″ sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), terzo nella generale con un gap di 2’10”. La giornata odierna inizia con una serie di attacchi, dopo circa 30 chilometri sono in 44 a prendere margine: i più vicini a Mas in classifica sono Clement Berthet (Groupama-FDJ United) e Cristian Rodriguez (XDS Astana Team). Il gruppo lascia correre, Mas gestisce da lontano arrivando ad avere un ritardo di 5 minuti. Nella discesa dopo la salita di Los Villares, Vermaeke tenta l’azione solitaria, ma all’inizio dell’ultima salita è ripreso e superato da Steinhauser. Il tedesco è recuperato da Martin, poi da Aparicio, rimasto in testa nei 4 km conclusivi. Nel finale affonda Buitrago, Brenner risponde presente aggiudicandosi lo sprint a due. Domani la 15esima frazione, la Palma del Rio-Cordoba, tappa di media montagna di 189,7 chilometri.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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