Brambilla “Due lupi condannati a morte in Alto Adige, danno enorme”

ROMA (ITALPRESS) - "A nulla sono serviti gli argomenti giuridici, i pareri di esperti, le obiezioni basate sul buon senso che abbiamo esposto ai politici e al Tar. Rei di aver fatto i lupi, due lupi della val Venosta a caso (come nelle barbare decimazioni degli eserciti del passato) sono condannati a morte". Così Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, commenta la notizia dell'abbattimento di un lupo in Alta val Venosta. sat/gtr Fonte video: Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente