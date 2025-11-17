Home Video News Pillole Bove “Un onore che la legge sul primo soccorso porti il mio...
Bove “Un onore che la legge sul primo soccorso porti il mio nome”
ROMA (ITALPRESS) - "Sto pensando ad allenarmi perché per me lo sport è importante. La mia condizione fisica migliora e l'obiettivo è tornare a giocare e farlo il prima possibile. Credo accadrà presto anche se non so dove e quando. Ora mi vedete in giacca e cravatta, ma punto a rimettere maglietta e pantaloncini". Lo ha detto il calciatore Edoardo Bove, a margine della conferenza stampa dedicata alla presentazione della legge a lui intitolata sul primo soccorso, che si è tenuta nell’Aula Convegni del Senato. “Sono onorato che la legge porti il mio nome, ma anche un po’ imbarazzato. Non è giusto prendere il merito, perché c’è chi si spende da parecchio tempo e lotta da anni su questo tema. - ha aggiunto Bove -. Anche lo sport è legato al primo soccorso, tanti ragazzi che sono venuti a mancare erano sportivi, erano ragazzi che praticavano sport, ragazzi che per andare a tirare due calci al pallone anche al parco, magari poi non sono tornati a casa". Considera quel che gli è accaduto come un "motivo di grande crescita. È stato il motore di tante cose, ho avuto modo di fare nuove nuove esperienze, di vedermi in un'altra veste e mi è piaciuto quello che ho visto. Ho imparato ad accettare quanto accaduto, ho visto una versione di me un pochino differente, ma detto questo il mio obiettivo è tornare a giocare". mec/ari/gtr