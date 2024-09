MILANO (ITALPRESS) – Bottega Verde pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2023. Il documento è frutto di una cultura aziendale condivisa e di un approccio strutturato alla sostenibilità, che definisce gli ambiti di azione prioritari e l’integrazione dei diversi fattori strategici attraverso attività concrete e misurabili.

Uno dei traguardi rilevanti di Bottega Verde è quello di essere diventata nel 2023 Azienda Carbon Neutral sulle emissioni Scope 1 e Scope 2, risultato raggiunto con 2 anni di anticipo rispetto alle attese e con una Carbon footprint complessiva ridotta del 4% nel 2023. Il dato evidenzia non solo l’azzeramento delle emissioni legate all’uso di energia grazie all’acquisto di energia rinnovabile certificata, ma anche, a seguito di un importante investimento in fotovoltaico, l’aumento del 19% di autoproduzione di energia green. Altri interventi determinanti per il raggiungimento della Carbon Neutrality sono stati quelli volti ad una maggiore efficienza della rete dei 364 punti vendita, contribuendo a registrare -13% di consumi energetici complessivi fra sede, stabilimenti e negozi di proprietà rispetto al 2022.

Un altro progetto determinante nel percorso di sostenibilità è la collaborazione fra Bottega Verde e Università di Siena, già intrapresa dal 2019 con l’obiettivo di sviluppare insieme attività di ricerca nei settori della botanica, fitoterapia e cosmeceutica all’interno di Tenuta Bottega Verde, a Pienza in Val d’Orcia, una proprietà di oltre 300 ettari, cuore pulsante dell’Azienda, “Dove la Natura diventa Bellezza”, come recita il payoff di marca, e dove la biodiversità toscana trova piena espressione, mettendo a disposizione dell’azienda, piante, fiori, ricerca, innovazione e scienza, nel rispetto della natura e del territorio. Un luogo dove, dal 2023, si propaga anche la cultura della natura attraverso attività di educazione scientifica e divulgazione alle scuole e organizzazioni del territorio su fitocosmetica, botanica generale e identificazione delle specie: un impegno che Bottega Verde intende rafforzare e sviluppare, pensando ad un futuro più sostenibile e alle nuove generazioni.

Fra i risultati più indicativi documentati dal Bilancio di Sostenibilità 2023, cui hanno concorso le diverse risorse aziendali interne ed esterne, attraverso l’attuazione di molteplici progetti, emergono: una percentuale di plastica riciclata aumentata dal 4% del 2021 al 9% del 2023 a fronte di una produzione di oltre 14 MIO di pezzi; una riduzione del -9.5% dei rifiuti generati, una percentuale del 73,7% di rifiuti inviati a recupero e una diminuzione del -17% di prodotti e materiali legati alla vendita; una policy sul packaging, dove sono stati individuati i criteri affinchè gli imballaggi di Bottega Verde siano sempre più riciclabili e costituiti da materiale riciclato; una policy già in atto nel 2024 per la selezione di gadget più sostenibili, elementi che tradizionalmente accompagnano e arricchiscono le promozioni e idee regalo beauty di Bottega Verde, a Natale e nel corso dell’anno.

Con una particolare attenzione alle persone e alla vita in azienda, è stata creata l’Academy di Sostenibilità – un’area dedicata alle tematiche di sostenibilità all’interno della piattaforma e-learning, che è riuscita a coinvolgere il 100% dei dipendenti. Questo nuovo strumento affianca e potenzia il fitto programma di aggiornamento approntato da Bottega Verde nel 2023, con l’erogazione di oltre 24.000 ore di formazione complessiva tra corsi in aula, e-learning e webinar, un engagement che continua a diffondersi in modo crescente fra tutti i 919 dipendenti, di cui il 92% donne, all’interno di una realtà imprenditoriale dove l’83% dei contratti è a tempo indeterminato.

Nel 2023 sono stati donati 239.000 euro e oltre 30.000 prodotti ad enti benefici, destinati a progetti per l’accoglienza, il supporto umanitario e l’empowerment femminile.

Guardando al futuro, con un profondo rispetto per il passato, a testimonianza dell’eredità morale di Paolo Lavino, fondatore di Bottega Verde, nel 2023 è stata siglata una partnership con l’Università Bocconi di Milano attraverso la creazione del fondo Bottega Verde Talent & Need Awards, una borsa di studio per i futuri leader nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Tenuta Bottega Verde, “Dove la Natura diventa Bellezza”, è un luogo sempre più vivo e ricco di progetti di ricerca a sostegno della continua innovazione di un modello di business che ha il suo perno nella natura per scelta.

La collaborazione con l’Università di Siena si focalizza sulla biodiversità con la ricerca scientifica e rilevazione delle diverse specie di flora presenti in Tenuta, alla scoperta di quelle poco conosciute nate spontaneamente, catalogandole all’interno dell’erbario per studiarne le loro proprietà cosmetiche. Questa collaborazione, che coinvolge giovani ricercatrici, ha anche vinto il bando “Giovani sì” della Regione Toscana, ottenendo un co-finanziamento dedicato ai progetti di valorizzazione del territorio toscano.

Il cuore della ricerca scientifica di Tenuta Bottega Verde è il laboratorio, fornito di tutte le strumentazioni e gli spazi per analisi ed estrazione di oli essenziali a km 0, di qualità e purezza molto elevate. Creato nel 2023, insieme a un giardino botanico, consente di svolgere attività di studio su idrolati e oli essenziali per far nascere cosmetici di nuova concezione. Ad oggi sono state raccolte e catalogate 150 specie appartenenti a 49 diverse famiglie. Nel corso del 2023 sono state distillate ed estratte diverse specie autoctone, come mirto ed elicriso, ed avviati altri studi sulle proprietà di un fiore molto particolare che promette un interessante sviluppo di principi innovativi, scientificamente rilevanti per la salute della pelle.

Una grande community di cosmetica naturale in Italia

Bottega Verde ha creato e sviluppato nel corso degli anni una imponente community particolarmente attiva e interattiva, grazie ad un avanzatissimo sistema di gestione delle relazioni con i clienti, una politica multicanale che conta una grande rete distributiva capillare di punti vendita fisici, vendita su catalogo, sviluppo dell’e-commerce tramite sito proprietario e diverse piattaforme digitali, oltre a canali di comunicazione della marca. Fra i dati più emblematici di questo movimento di Bottega Verde lovers, che offre preziosi input per affinare e migliorare prodotti e servizi: 20 milioni di visitatori/anno nei punti vendita – 10,5 milioni di accessi/anno al sito web – 1,5 milioni di clienti con carta fedeltà attiva – 1,6 milioni di followers sui social media.

“Il nostro Bilancio di Sostenibilità – dichiara Benedetto Lavino, Presidente Esecutivo di Bottega Verde – è il frutto di un importante cambiamento che ha coinvolto tutte le persone in azienda nel concretizzare ed attestare gli importanti risultati raggiunti sotto la guida del Piano di Sostenibilità Aziendale, strumento strategico per orientare e misurare ogni progetto ed il suo avanzamento, in linea con le esigenze del pianeta e della società. Continueremo a lavorare seguendo, misurando e implementando la nostra roadmap per generare valore per i nostri clienti, dipendenti, affiliati, fornitori e, più in generale, per tutti gli stakeholder con cui ci relazioniamo, mantenendo la salvaguardia ambientale come stella polare delle nostre attività”.

– Foto ufficio stampa Bottega Verde –

(ITALPRESS).