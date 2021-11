CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas ottiene la pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1. Il finlandese gira in 1’15″875 e firma la doppietta Mercedes con Lewis Hamilton alle sue spalle. Terzo il leader del Mondiale Max Verstappen, al volante della Red Bull, con qualche rimpianto per il traffico trovato e davanti al beniamino di casa Sergio Perez, a completare la seconda fila. Sesto posto per Carlos Sainz, ottava l’altra Ferrari di Charles Leclerc, nel mezzo Daniel Ricciardo su McLaren. Chiudono la top-10 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Lando Norris (McLaren) ma entrambi partiranno dal fondo della griglia per il cambio della power unit.

