NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Programma ricco in Nba. Nella notte italiana ben 12 gare tra conferme e passi falsi sorprendenti, se non preoccupanti. E’ il caso di Milwaukee che incassa la terza sconfitta consecutiva (la quinta nelle ultime sei) cedendo in casa ai Raptors. Toronto si impone 117-111 sui Bucks ed è un colpaccio per la 12esima nella classifica della Eastern Conference che, dunque, espugna il parquet della seconda, interrompendo una striscia negativa di ben 15 ko di fila. Bucks senza Giannis Antetokunmpo e ai quali non basta un Damian Lillard da 36 punti. In doppia cifra anche Middleton (21), Portis (19 punti e 10 rimbalzi dalla panchina) e Lopez (15). Solo sei minuti di match per Danilo Gallinari, ex dell’incontro, che chiude con un rimbalzo e un assist. I canadesi vincono trascinati dai 31 punti di Gary Trent Jr, dai 26 di Barrett e dalla tripla doppia sfiorata da Immanuel Quickley che fa registrare al suo attivo 25 punti, 11 rimbalzi e 9 assist.

Milwaukee ko e che perde il contatto con la prima della Conference. Boston, infatti, vince ancora, imponendosi di misura in casa su Sacramento per 101-100 e conquistando la 13esima affermazione nelle ultime 15.

Non una grandissima serata comunque per i Celtics che hanno in Pritchard (21 punti dalla panchina) il miglior realizzatore, ma è la doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi di Porzingis a risultare determinante, mentre questa volta Tatum si ‘limità a mettere a referto 17 punti. Dall’altra parte sontuoso DèAaron Fox che ne fa 40, c’è anche l’ennesima doppia doppia di Sabonis (16 punti e altrettanti rimbalzi), ma arriva comunque la sconfitta per i Kings.

Nelle altre gare della notte vittorie per Hornets (124-115 sui Magic con i 32 punti di Miller, tanti quanti ne fa Banchero per Orlando), Pacers (126-112 sui Thunder), Trail Blazers (108-102 sui Wizards con 34 punti e 13 rimbalzi per Ayton), Bulls (108-100 sui Knicks con 25 punti e 13 rimbalzi per Green), Heat (119-104 sui Rockets), Grizzlies (108-90 sui Pistons ancora privi di Simone Fontecchio), Spurs (111-109 sui Pelicans), Mavericks (108-106 sui Warriors con 32 punti per P.J.Washington), Suns (97-87 sui Timberwolves) e Clippers (131-102 sui Jazz con la tripla doppia da 13 punti, 10 rimbalzi e 15 assist di Harden).

