NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Rullo compressore Boston. Nella notte Nba, i Celtics infilano il quinto successo in altrettante gare, trascinati dal solito Jayson Tatum (32 punti, 11 rimbalzi), passando per 124-114 in casa dei Nets. Tutto abbastanza facile per Denver: i campioni in carica non hanno avuto difficoltà contro Chicago, successo casalingo firmato da un Nikola Jokic a un passo dalla tripla doppia (28 punti, 16 rimbalzi e 9 assist) e dall’ottima serata di Michael Porter. 123-101 il finale per i Nuggets, che aspettano però l’esito dell’infortunio muscolare occorso a Jamal Murray. “Potrebbe restare fuori un pò”, ha ammesso il coach, Mike Malone. Senza gli infortunati Devin Booker e Bradley Beal, il solo Kevin Durant (31 punti) non basta a Phoenix, alla quarta sconfitta stagionale. Sorride Philadelphia, 112-100 con Joel Embiid (26 punti, 11 rimbalzi) sugli scudi. Un Paolo Banchero in gran serata permette a Orlando di far sua la sfida contro i Lakers. 25 punti, conditi da 7 rimbalzi e 10 assist per l’italo-americano nel 120-101 finale. Nei Magic in 6 hanno superato i 10 punti, ai gialloviola non sono bastati i 28 punti di Anthony Davis.

Atlanta senza problemi nlla sfida contro New Orleans: in 7 sopra i 10 punti, spicca un ritrovato Trae Young. 123-105 il risultato finale, quarto successo per gli Hawks. Dillon Brooks (26 punti) ha trascinato Houston al successo contro Sacramento (107-89) che ha pagato l’assenza del play DèAaron Fox. Praticamente senza storia anche la sfida tra Minnesota e Utah, che ha visto i Wolves imporsi per 123-95. Mvp di serata Anthony Edwards (31 punti, 8 rimbalzi e 6 assist). Un super Tyrese Haliburton (43 punti e 12 passaggi vincenti) non è bastato ai Pacers, sconfitti di un soffio nel finale da Charlotte per 125-124.

– foto: LivePhotoSport –

(ITALPRESS).